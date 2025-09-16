So viele Besucher kamen zum Historischen Stadtmauerfest 2025

Vom 12. bis 14. September 2025 erlebte Nördlingen ein Wochenende der Superlative: Das 15. Historische Stadtmauerfest zog rund 80.000 Gäste an – und damit rund 20.000 mehr als beim letzten Fest im Jahr 2022, wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Drei Tage lang verwandelte sich die mittelalterliche Altstadt in ein farbenprächtiges Schauspiel. Ein Meer aus historischen Gewändern, fröhlicher Musik und kulinarischen Düften erfüllte die romantischen Straßen und Plätze. Gaukler, Spielleute und Artisten ließen das Publikum staunen, Handwerker ließen alte Traditionen aufleben und in den vielen Lagern konnten große wie kleine Gäste Geschichte hautnah erleben.

80.000 Besucher kamen zum Stadtmauerfest 2025 nach Nördlingen

„Wir haben ein unvergessliches Wochenende voller Freude, Begegnungen und Gemeinschaft erlebt“, so Oberbürgermeister David Wittner. Besonders stolz sei man darauf, dass die Festtage in friedlicher Stimmung verlaufen sind und in den wenigen kritischen Situationen das Sicherheitskonzept und die Rettungsketten funktioniert haben.

Oberbürgermeister Wittner spricht in der Mitteilung allen Beteiligten, insbesondere allen Ehrenamtlichen, seinen Dank aus: „Durch Ihren Einsatz, Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft haben Sie Nördlingen ein Fest geschenkt, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.“ (AZ)