Halbzeit auf der Mess‘: Was die Hitze in diesem Jahr verändert

Es hat gerade einmal 9 Uhr geschlagen, doch die Sonne brennt schon vom strahlend blauen Himmel herunter. Bestes Badewetter ist auch für diesen Mittwoch vorhergesagt, an dem auf der Nördlinger Mess‘ der Kindernachmittag stattfindet. Die Rieserinnen und Rieser bleiben ihrem Volksfest aber offensichtlich selbst dann treu, wenn der Besuch eine schweißtreibende Angelegenheit wird. Sie verlagern höchstens den Zeitpunkt von „Ons gond end Mess‘“. So sind die Schausteller, Händler und Wirte überwiegend sehr zufrieden mit den ersten Tagen, wie beim Pressegespräch im kleinen Biergarten unweit des Bahnübergangs deutlich wird. Oberbürgermeister David Wittner ärgert sich allerdings.

Und zwar über diejenigen, die am vergangenen Wochenende auf dem Volksfest beziehungsweise auf dem angrenzendem Gelände Streit betrunken gesucht haben. Wie berichtet, kam es unter anderem zu Körperverletzungen. Angesichts der aktuellen Weltlage könne er überhaupt nicht verstehen, warum man auf der Mess‘ nicht friedlich feiern könne, so der Oberbürgermeister. Polizeichef Andreas Schröter geht detailliert auf die verschiedenen Auseinandersetzungen ein. Grundsätzlich sei es auf der Mess‘ sehr harmonisch gewesen. Doch nach Mitternacht habe es Auseinandersetzungen gegeben, die auch Verletzungen zur Folge hatten. Schröter berichtet, dass die Polizei personell sehr gut aufgestellt gewesen sei, man die stark betrunkenen Täter schnell festsetzen konnte. Auch an den kommenden besucherstarken Tagen werde man mit zahlreichen Beamten im Einsatz sein. Schröter spricht eine andere Gefahrenquelle an: Immer wieder würden stark alkoholisierte Personen nachts entlang des Inneren Rings in Richtung Diskothek vor dem Reimlinger Tor laufen wollen.

Nördlinger Mess‘ 2025: Preisschafkopfen im Festzelt

Daniel Uhl vom BRK-Rettungsdienst sagt, es sei besonders erfreulich in diesem Jahr, dass die Sanitäterinnen und Sanitäter nicht angepöbelt werden. 13 Mal wurden sie bis zur Halbzeit benötigt, größere Verletzungen gab es aber nicht. Jochen Hahn vom HMW-Sicherheitsdienst berichtet von einer tollen Zusammenarbeit unter den Security-Firmen und auch mit der Polizei. Höchst zufrieden ist auch Karl Bosch (Rieser Verbraucherausstellung): Man habe ein starkes erstes Wochenende erlebt, die Händler seien glücklich und die Besucher würden auch bei hochpreisigen Produkten zuschlagen. Florian Diebold spricht für die Schausteller: Der Samstag sei sehr gut gewesen, der Sonntag aber doch sehr heiß. Allerdings hätte sich der Platz am Vormittag und am Abend schnell wieder gefüllt. Die Markthändler sind laut Uwe Kohler sehr zufrieden mit der bisherigen Mess‘. Lediglich diejenigen, die neu dabei seien, müssten sich das Vertrauen der Rieser erst erabeiten.

Die heiße Phase beginne jetzt erst, meinte Jockl Kaiser, der auf der Mess‘ das Weinzelt betreibt. Christian Maier, Chef des gleichnamigen Biergartens, hat am vergangenen Wochenende erstmals wieder den Zulauf der Vor-Corona-Zeiten beobachtet. „Wir hatten viele Gäste im Sixengarten“, sagt auch Reinhard Holz, Geschäftsführer des Fürst Wallerstein Brauhauses. Die bisherige Mess‘ sei sehr zufriedenstellend. RN-Betriebsleiter Heiko Spielvogel erinnerte an das Kartei-der-Not-Schafkopfen am kommenden Samstag, 28. Juni, ab 13.30 Uhr im Festzelt, der Festhalle Bayernland der Familie Schöniger.

Icon Galerie 21 Bilder Am Dienstag heizten die Esteriore Brothers dem Publikum in der Festhalle ein. Unterdessen erstrahlten die Fahrgeschäfte auf der Kaiserwiese in bunten Lichtern.

Chefin Petra Schöniger konnte aufgrund des Wetters bislang vor allem im Biergarten Gäste bewirten. Sie hat für die Nördlinger Mess‘ extra die übliche Speisekarte umgestellt. Denn halbe Hax‘n, so ihre Erfahrung, seien bei den Riesern nicht ganz so beliebt. Viel lieber esse man auf der Kaiserwiese ein Schäufele oder eine Schwabenpfanne mit Käsespätzle - Küchenchef Petar Folic hat extra mit Nördlinger Metzgern gesprochen und sich inspirieren lassen. Aufgrund der Hitze würden viele Besucher auf der Mess‘ derzeit eine Brotzeit bestellen, berichtet Schöniger, beliebt sei die Mess‘-Käsebreze. Das Besondere dabei: Die Brezen werden in einem Ofen direkt im Festzelt gebacken, genau so wie die Semmeln für die Grillhähnchen.