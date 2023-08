Riesrandstadl spielt "Dreistes Stück im Greisenglück"

Dieses Mal zeigt die Theatergruppe turbulente Vorkommnisse an einem Ort, wo es eigentlich eher ruhig zugeht: ein Seniorenheim.

Die Theatergruppe steckt seit einigen Wochen mitten in den Vorbereitungen für den Dreiakter „Dreistes Stück im Greisenglück“. Der Schwank von Bernd Gombold handelt vom Seniorenheim „Greisenglück“, in dem die Schwester Oberin (Andrea Förschner) ein äußerst strenges Regiment führt, worunter die Heimbewohner sehr leiden. Mit teils drastischen Strafmaßnahmen versucht sie, die Senioren einzuschüchtern und so für Ruhe und Disziplin zu sorgen, teilt der Verein mit.

Opa Müllerschön (Tobias Zwickel), sein „verwirrter“ Zimmernachbar Paul (Erwin Zwickel) und die schwerhörige Oma Irma (Roswitha Braun) wollen jedoch nicht kuschen. Lediglich Fatima (Carolin Kühnl), die quirlige türkische Putzfrau und gute Seele des Hauses, hilft den Heimbewohnern. Probleme hat Opa Müllerschön auch mit seinem krankhaft geizigen Sohn (Johann Sandmeyer) und dessen Frau (Petra Leberle), die ihn stets daran erinnern, dass er immer noch kein Testament gemacht hat. Einzig in seiner Enkeltochter Karin (Elena Zwickel) hat er eine treue Verbündete. Als diese dann ihren Freund (Linus Zwickel), der einer ganz besonderen Rockband angehört, im Altersheim vor der Polizei versteckt, ist einiges los. Schließlich taucht nach zwölf Jahren Funkstille auch noch der jüngere Sohn (Michael Hotter) von Opa Müllerschön auf. Als auch noch Fußpflegerin Rosi (Hermine Sprößer-Hach) hinzukommt, ist das Chaos perfekt.

Die Zuschauer dürfen sich wieder einmal auf lustige und kurzweilige Stunden im Riesrandstadl freuen, so der Verein. Die Aufführungen von „Dreistes Stück im Greisenglück“ finden am 30. September sowie am 1., 7., 8., 13. und 14. Oktober jeweils um 19.30 Uhr statt. Am Sonntag, 24. September, findet zusätzlich eine Vorstellung um 14 Uhr für Kinder und Senioren statt. Der Kartenvorverkauf startet am 4. September bei Familie Zwickel unter der Telefonnummer 09086/920155 (täglich von 17 bis 20 Uhr). (AZ)