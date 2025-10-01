Donau-Ries-Ausstellung in Nördlingen 2025: Höhepunkte des Programms

Von 1. bis 5. Oktober gibt es auf der Kaiserwiese in Nördlingen einiges zu entdecken. Denn dann findet die Donau-Ries-Ausstellung wieder statt, heuer schon zum zwanzigsten Mal. Auf die Besucherinnen und Besucher warten Aussteller aus den verschiedensten Bereichen. Hier sind einige Höhepunkte des Programms:

Show-Küche

In der Donauwörth-Halle (Halle D) kann man erleben, wie in einer Show-Küche verschiedene Spezialitäten zubereitet werden. So gibt es am Mittwoch, 1. Oktober um 12 Uhr unter dem Motto „Genussmomente vom Sternekoch“ ein Live-Cooking mit Jockl Kaiser von Meyers Keller in Nördlingen. Am Freitag, 3. Oktober um 12.30 Uhr präsentiert Doris Rödter edle Tropfen und feine Gaumenfreuden. Pfannkuchen in allen Varianten kocht Uli Großmann vom Club der Köche Donau-Ries e.V. mit dem Team des Stadtladens Donauwörth am Samstag, 4. Oktober um 14 Uhr. Wer gerne Wild isst, könnte sich für die Vorführung „Wild auf Wild“ am Sonntag, 5. Oktober um 14 Uhr interessieren, bei der Hobbykoch Jörg Röthinger und der Leiter der Bayerischen Staatsforsten Georg Dirschner verschiedene Gerichte zubereiten. Natürlich dürften die Zuschauerinnen und Zuschauer der Kochvorführungen auch selbst Häppchen probieren, beteuert Sandra Campina von der Josef Werner Schmid GmbH, die die Messe organisiert. Außerdem gebe es auch einen ersten Vorgeschmack auf Weihnachten – denn in der Halle D werde ein Christbaum aufgebaut, zudem werden an mehreren Tagen in einer Weihnachtsbäckerei Plätzchen gebacken, nämlich am Mittwoch, 1. Oktober um 15 Uhr, am Freitag, 3. Oktober um 10.30 Uhr, am Samstag, 4. Oktober um 11 Uhr und am Sonntag, 5. Oktober um 11 Uhr.

Pressegespräch der CSU

Am Freitag, 3. Oktober um 14.45 Uhr lädt die CSU zu einem Pressegespräch auf der Bühne. Udo Dreher wird über seine Kandidatur als Bürgermeister für Nördlingen bei der nächsten Kommunalwahl sprechen. Außerdem wird es eine besondere Überraschung geben: Wie Dreher verrät, tritt die Band Saitenschlag auf und präsentiert ihr Lied „Nördlingen – Zeit was zu drehen“. Allerdings mit einer alternativen Text-Passage, die in Zusammenarbeit mit ihm entstanden sei.

Aiwanger und Mehring kommen zu Besuch

Von den Freien Wählern kommt hoher Besuch zur Donau-Ries-Ausstellung: Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wird am Donnerstag, 2. Oktober ab 13 Uhr auf dem Messegelände erwartet, wie die Kreisvereinigung Donau-Ries der Freien Wähler mitteilt. Außerdem werde Digitalminister Dr. Fabian Mehring am Samstag, 4. Oktober ab 11 Uhr die Messe besuchen. Zudem stehe der Landratskandidat der Freien Wähler, Michael Dinkelmeier, während der Ausstellung in Halle B für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Erntedankfeier mit Tieren

Ein außergewöhnlicher Gottesdienst wird am Sonntag, 5. Oktober um 11.45 Uhr gefeiert – nämlich inmitten von Kälbern, Schafen und Schweinen im Tierzelt. Der ungewöhnliche Ort für die Feier ergebe eine „besondere Atmosphäre“, sagt Pfarrerin Katharina Seeburg von der evangelischen Pfarrei Kleinsorheim-Großsorheim. Sie hält den ökumenischen Gottesdienst zusammen mit Pfarrer Benjamin Beck von der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Nördlingen. Pfarrer Beck wird die Tiere segnen und in ihrer Predigt werde es um die Verantwortung des Menschen gegenüber seinen Mitgeschöpfen gehen, erklärt Seeburg. Außerdem werde die Geschichte der Arche Noah gelesen und die Verantwortlichen des BBV übernehmen die Fürbitten. Der Landfrauenchor sorgt für die musikalische Begleitung.