„Aufgeben ist keine Option“: Wie eine Rieserin MS-Patienten Mut macht

„Ihre Tochter wird nicht mehr.“ Das sagte eine Ärztin vor über dreißig Jahren zu ihrer Mutter, erinnert sich Monika Stöcklein aus Nördlingen – damals, als sie die Diagnose Multiple Sklerose erhielt. Doch Stöcklein ließ sich von ihrer Krankheit nicht unterkriegen, heute setzt sie sich dafür ein, dass auch andere MS-Patienten nicht den Mut verlieren. Dafür wurde sie kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.
Nördlingen
