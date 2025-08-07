Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Hoffnung trotz MS-Diagnose: Rieserin erhält Bundesverdienstkreuz

Nördlingen

„Aufgeben ist keine Option“: Wie eine Rieserin MS-Patienten Mut macht

Bei ihrer MS-Diagnose hatten die Ärzte keine Hoffnung für sie. Nun hat Monika Stöcklein für ihre herausragenden Leistungen das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Von Anna-Lena Schachtner
    • |
    • |
    • |
    Monika Stöcklein ließ sich von ihrer MS-Erkrankung nicht die Hoffnung nehmen. Jetzt hilft sie anderen Betroffenen, mit der Diagnose umzugehen.
    Monika Stöcklein ließ sich von ihrer MS-Erkrankung nicht die Hoffnung nehmen. Jetzt hilft sie anderen Betroffenen, mit der Diagnose umzugehen. Foto: Anna-Lena Schachtner

    „Ihre Tochter wird nicht mehr.“ Das sagte eine Ärztin vor über dreißig Jahren zu ihrer Mutter, erinnert sich Monika Stöcklein aus Nördlingen – damals, als sie die Diagnose Multiple Sklerose erhielt. Doch Stöcklein ließ sich von ihrer Krankheit nicht unterkriegen, heute setzt sie sich dafür ein, dass auch andere MS-Patienten nicht den Mut verlieren. Dafür wurde sie kürzlich mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden