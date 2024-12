Hoftor in der Reimlinger Straße beschädigt

Das Hoftor eines Anwesens in der Reimlinger Straße in Nördlingen ist am Donnerstag, 28. November, gegen 14 Uhr beschädigt worden. Das Tor befindet sich an der Rückseite des Gebäudes. Ermittlungen ergaben nach Angaben der Polizei, dass der Fahrer eines Autos die Straße „An der Reimlinger Mauer“ befahren hatte und hierbei gegen einen Blumenkasten aus Beton gefahren war. Dieser wurde gegen das Hoftor geschoben, wodurch es beschädigt worden sei. Der beträgt rund 800 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

