Bundesverdienstorden für bedeutende Verdienste um das Gemeinwohl

In Anerkennung ihrer herausragenden Verdienste um das Gemeinwohl wurden Helmut Beyschlag und Monika Stöcklein in dieser Woche im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Kempten für ihr außergewöhnliches Engagement gewürdigt. Beide haben durch ihren unermüdlichen Einsatz das Leben in der Region nachhaltig geprägt und dafür den Bundesverdienstorden erhalten.

Überreicht wurde ihnen dieser im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung von Staatsminister Eric Beißweniger in Kempten, der auf beide auch eine feierliche Laudatio hielt.

Über seinen langjährigen Kollegen im Kreistag erklärte Landrat Stefan Rößle, der zur Verleihung selbst vor Ort in Kempten war: „Helmut Beyschlag hat diese besondere Auszeichnung für sein beeindruckendes Lebenswerk verdient. Es ist beachtlich, wie er es mit vollem Einsatz geschafft hat, sich neben seiner beruflichen Karriere (Helmut Beyschlag war zuletzt bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2018 Leiter des Amtsgerichts Nördlingen) auch jahrzehntelang kommunalpolitisch sowie beim TSV Nördlingen in jeweils verantwortlichen Positionen einzubringen.“

Helmut Beyschlag und Monika Stöcklein ausgezeichnet

Helmut Beyschlag ist seit 1984 im Stadtrat von Nördlingen und seit 1990 im Kreistag des Landkreises Donau-Ries aktiv, seit Langem auch in der Position des Fraktionsvorsitzenden. Seine langjährige Führungsrolle beim TSV 1861 Nördlingen führte zu einer erfolgreichen finanziellen Sanierung und organisatorischen Stärkung des Vereins.

Monika Stöcklein hat sich ebenfalls auszeichnungswürdige Verdienste um das Gemeinwohl erworben und wurde mit dem Bundesverdienstorden bedacht. Seit ihrer Diagnose im Jahr 1992 widmet sie sich der Unterstützung von Menschen mit Multipler Sklerose. Sie gründete die Selbsthilfegruppe „Durchblick“ und ist seit vielen Jahren aktives Mitglied im Vorstand der DMSG Bayern. Ihr Engagement während der Corona-Pandemie und ihre Begeisterung für den Basketballsport, insbesondere die Organisation des „MS-Spieltages“ in Zusammenarbeit mit den „Saarlouis Royals“, unterstreichen ihre Bedeutung für das soziale Gefüge der Region.

Wittner: Die Geehrten haben Herausragendes für die Gesellschaft geleistet

Oberbürgermeister David Wittner, ebenfalls persönlich bei den Auszeichnungen in Kempten vor Ort, würdigte die Hingabe der Ausgezeichneten und betonte: „Mit Helmut Beyschlag und Monika Stöcklein wurden zwei Persönlichkeiten ausgezeichnet, die über Jahrzehnte hinweg in ganz unterschiedlichen Bereichen Herausragendes für unsere Gesellschaft geleistet haben. Beide verbindet der unerschütterliche Wille, Verantwortung zu übernehmen, Menschen zu unterstützen und unsere Gemeinschaft aktiv mitzugestalten. Ihr Engagement – ob in der Kommunalpolitik, im Sport oder in der Selbsthilfe – ist beispielhaft und verdient höchste Anerkennung. Der Bundesverdienstorden ist eine würdige Auszeichnung für ein ehrenamtliches Lebenswerk, das andere ermutigt und unser Gemeinwesen stärkt.“