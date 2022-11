Hohenaltheim

vor 48 Min.

Armin Sporys erster Kandidat für Bürgermeisterwahl in Hohenaltheim

Zweiter Bürgermeister Armin Sporys ist für die Bürgermeisterwahl in Hohenaltheim nominiert worden. Unser Bild zeigt von links Wilhelm Imrich, Sporys und die Wahlleiterinnen Sabrina Buggele und Beate Büchler.

Plus Der amtierende Zweite Bürgermeister wird bei einer Wahlversammlung nominiert. Moderator Wilhelm Imrich richtet eindringliche Worte an die Bürger.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Hohenaltheim, Armin Sporys, ist am Mittwochabend offiziell zum Kandidaten für die Neuwahl des Rathauschefs am 22. Januar 2023 nominiert worden. Der Urnengang wird nötig, weil die bisherige Bürgermeisterin Martina Göttler aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten ist, in das sie erst 2020 gewählt worden war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen