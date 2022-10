Hohenaltheim

Bürgermeisterin Göttler legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder

Plus Via Mitteilungsblatt verkündet Martina Göttler ihren Rücktritt als Hohenaltheimer Bürgermeisterin. Ein Nachfolger steht bereit, gibt sich aber noch bedeckt.

Von Dominik Durner

Seit dem 20. September stand es intern bereits fest, am 14. Oktober gab es Martina Göttler schließlich offiziell via Mitteilungsblatt bekannt: Die Hohenaltheimer Bürgermeisterin scheidet zum 31. Oktober aus ihrem Amt aus, als Grund für ihren Rückzug gibt Göttler gesundheitliche Einschränkungen an. Knapp zweieinhalb Jahre nach dem umkämpften Wahlsieg gegen den erst in der zweiten Wahlrunde dazugestoßenen Gegenkandidaten Friedrich Bauer kommt nun wieder eine Bürgermeister-Wahl auf die Gemeinde zu.

