Hohenaltheim

15:10 Uhr

Das will Armin Sporys in Hohenaltheim erreichen

Armin Sporys stellte sich selbst als Bürgermeisterkandidat vor sowie seine Ideen für die Gemeinde. Dabei übte er auch Kritik an der Diskussionskultur und am Landkreis.

Plus Der 55 Jahre alte Familienvater ist bislang der einzige Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde. In der alten Schule will er seniorengerechte Wohnungen einbauen.

Armin Sporys hat sich in Hohenaltheim den Bürgerinnen und Bürgern am Montag mit einer Bewerbungsrede für das Bürgermeisteramt vorgestellt. Die Wahl findet am Sonntag, 22. Januar, statt, da die bisherige Bürgermeisterin Martina Göttler krankheitsbedingt das Amt niederlegte. Sporys vertritt als Zweiter Bürgermeister Göttler bereits seit zehn Monaten und konnte so nähere Einblicke in das Amt, für das er sich bewirbt, erhalten.

