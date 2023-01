Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Bürgermeisterwahl in Hohenaltheim

In Hohenaltheim wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Was bei der Briefwahl zu beachten ist: Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum wird in Hohenaltheim gewählt?

Es ist die nächste außerplanmäßige Rieser Bürgermeisterwahl nach der Wahl von Alexander Joas im Januar 2022 in Alerheim. Dort wurde ein Nachfolger für den in den Bundestag eingezogenen Christoph Schmid gesucht. In Hohenaltheim ist Ende vergangenen Jahres Bürgermeisterin Martina Göttler aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Wann wird gewählt?

Wahltag in Hohenaltheim ist an diesem Sonntag, 22. Januar. Die Bürgerinnen und Bürger können von 8 bis 18 Uhr abstimmen.

Wo wird gewählt?

Markus Bauer ist Gemeindewahlleiter der Verwaltungsgemeinschaft Ries und schildert im Gespräch mit unserer Redaktion, dass es nur ein Wahllokal gibt, im Sitzungssaal des Rathauses. In Niederaltheim etwa gebe es kein Wahllokal. Insgesamt seien rund 500 Personen wahlberechtigt.

Wer tritt in Hohenaltheim zur Bürgermeister-Wahl an?

Einziger nominierter Kandidat ist Armin Sporys, er tritt an für den Bürgerblock Hohenaltheim/Niederaltheim/Unabhängige Wähler Hohenaltheim/Niederaltheim an. Er ist Zweiter Bürgermeister der Gemeinde und hat seit Göttlers Rücktritt die Amtsgeschäfte geleitet.

Armin Sporys ist Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Hohenaltheim. Foto: Matthias Link

Wie läuft die Briefwahl ab?

Wer nicht am Sonntag vor Ort abstimmen kann oder möchte, kann auch per Briefwahl wählen. Die Unterlagen können online beantragt werden, dies ist aber nur noch bis diesen Mittwoch, 18. Januar, 12 Uhr möglich. Bürgerinnen und Bürger können die Unterlagen auf der Homepage der VG Ries www.vgries.de über den Reiter Wahlen anfordern. Gemeindewahlleiter Bauer sagt, es dauere ja noch einige Tage, bis die Unterlagen den Menschen zugestellt werden und diese auch wieder zurückkommen. Schriftlich oder vor Ort könnten die Bürgerinnen und Bürger Stimmzettel, Kuverts etc. noch bis Freitag, 15 Uhr mit dem ausgefüllten Wahlbenachrichtigungsbrief beantragen und abholen. Wer danach noch Briefwahlunterlagen benötigt, müsse einen zwingenden Grund, etwa eine plötzliche Erkrankung nachweisen, betont Bauer. In solchen Fällen können die Wahlzettel bis Sonntag, 15 Uhr, beantragt werden.

Lesen Sie dazu auch

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen am Wahltag bis spätestens 18 Uhr entweder bei der VG Ries, Beuthener Straße 6 in Nördlingen oder im Gemeindebriefkasten am Rathaus in Hohenaltheim eingeworfen werden. Bauer bittet auch zu bedenken, dass eine Zustellung per Post einige Tage in Anspruch nehmen könne.

Was ist bei der Briefwahl sonst noch zu beachten?

Bauer weist darauf hin, dass die Wahlunterlagen ordnungsgemäß entsprechend der Wahlanweisung eingepackt werden müssten. Im entsprechenden Kuvert muss sich der persönlich ausgefüllte Stimmzettel befinden und zugeklebt sein. Dazu muss außerdem der Wahlschein richtig ausgefüllt, unterschrieben und nach den Vorgaben beigefügt werden.

Können noch weitere Kandidaten oder Kandidatinnen gewählt werden?

Ja. Es ist möglich, eine andere wählbare Person handschriftlich auf dem Stimmzettel zu vermerken. Bauer empfiehlt, dass noch ein weiterer Zusatz, etwa Beruf oder Wohnadresse mitangegeben werden sollten, damit die entsprechende Person zweifelsfrei identifiziert werden kann. Bei der Wahl im März 2020 in Hohenaltheim konnte so der frühere Bürgermeister Friedrich Bauer 104 Stimmen holen und verhinderte so, dass Martina Göttler mehr als 50 Prozent der Stimmen bekam, es musste eine Stichwahl durchgeführt werden.