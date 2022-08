Frau stürzt vom Rad und bricht sich den Oberschenkel - wegen einer Wespe

Einer Radfahrerin fliegt in Hohenaltheim eine Wespe ins Dekolleté. Sie gerät in Panik und stürzt vom Fahrrad.

Eine Wespe hat am Mittwochabend einen Unfall in Hohenaltheim ausgelöst. Am Abend fuhr eine 64-Jährige mit ihrem E-Bike auf der Rotengasse ortsauswärts, als ihr eine Wespe ins Dekolleté flog. Die Frau geriet dadurch laut Polizeibericht leicht in Panik und verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad, sodass sie stürzte. Bei dem Sturz erlitt sie einen Oberschenkelbruch und musste ärztlich versorgt werden. (AZ)