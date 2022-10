Großeinsatz der Feuerwehren bei Brand in Hohenaltheimer Biogasanlage

Ein Feuer bricht in einem Lager bei einer Biogasanlage in Hohenaltheim aus, mehr als 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Eine Biogasleitung verläuft direkt neben dem Brandort.

Als der Schlepper aus dem Schuppen fährt, dampft der Inhalt noch. Es ist Material aus Gärresten, das später als Dünger hätte verwendet werden sollen. Doch jetzt bringt es der Schlepper einige Meter weiter zu Feuerwehrleuten, die es sorgfältig ablöschen. Denn in diesem Lager in einer Biogasanlage in Hohenaltheim ist am Freitagvormittag ein Brand ausgebrochen.

Michael Meyer betreibt mit seinem Vater die Biogasanlage. Er schildert, dass er auf das Gelände gefahren sei und gesehen habe, dass es raucht. Er habe sofort Bescheid gegeben. Um 10.55 Uhr werden die Feuerwehren alarmiert, 109 Personen sind im Einsatz, Feuerwehrfahrzeuge aus dem ganzen Ries stehen auf dem Gelände. Der Brand ist dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle, wie Kreisbrandrat Xaver Berchtenbreiter schildert: "Es ist glimpflich ausgegangen."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Ein Brand bei einer Biogasanlage in Hohenaltheim hat einen Großeinsatz der Rieser Feuerwehren ausgelöst Video: Jan-Luc Treumann

Hohenaltheim: Nahe der Brandstelle verläuft eine Biogasleistung

Denn links unter dem Dach des Lagers verläuft eine Leitung mit Biogas. Das sei üblicherweise nicht so schnell entflammbar, sagt Berchtenbreiter, doch in der richtigen Zusammensetzung mit Sauerstoff sei eine Entzündung samt einer Stichflamme theoretisch denkbar. Und unabhängig davon sieht Berchtenbreiter die Gefahr des Biogases als Atemgift. Der Bereich neben dem Silo ist ein kleiner Kessel, sodass Flüssigkeiten nicht außerhalb des Geländes versickern. In diesem Kessel könne sich das Gas theoretisch ablegen, so Berchtenbreiter.

Der Leiter der Unterstützungsgruppe örtlicher Einsatzleitung, Johannes Stengel, sagt aber, da die Leitung etwas höher liege, wäre das Gas in diesem Fall wahrscheinlich verweht worden und hätte sich nicht abgesetzt. Doch aufgrund dieser grundsätzlichen Gefahren seien so viele Feuerwehren alarmiert worden.

28 Bilder Brand bei Biogasanlage löst Großeinsatz aus Foto: Jan-luc Treumann

Die genaue Ursache des Brandes ist laut Berchtenbreiter am Freitagmittag noch unklar und müsse erst ermittelt werden. Die Polizei vor Ort geht zunächst nicht von Fremdverschulden aus. Der entstandene Schaden steht ebenfalls noch nicht fest, eine erste Schätzung der Beamten liegt bei 10.000 bis 15.000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Balgheim, Bollstadt, Hohenaltheim, Mönchsdeggingen, Möttingen, Niederaltheim und Reimlingen, dazu der Katastrophenschutz, Polizei und das Rote Kreuz. Am Nachmittag sollte dann vor allem noch nach möglichen Glutnestern geschaut werden.