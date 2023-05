Hohenaltheim

06:10 Uhr

Leitungsnetz in Niederaltheim verliert drei Millionen Liter Wasser pro Jahr

Plus Im Gemeinderat geht es um die Sanierung der Wasserleitungen. Auch beim Kanal gibt es in der Südriesgemeinde Probleme. So sehen die Planungen aus.

Von Friedrich Wörlen Artikel anhören Shape

Die Sanierung der Wasserleitung in Niederaltheim und der Kanalisation in beiden Ortsteilen, sowie die Vorberatung des Haushalts für 2023 standen im Gemeinderat von Hohenaltheim auf der Tagesordnung. Das Wasserleitungsnetz in Niederaltheim verliert jährlich bis zu 3000 Kubikmeter Wasser - also drei Millionen Liter -, welches die Gemeinde Hohenaltheim teuer beim Zweckverband Bayerische Rieswasserversorgung kaufen muss.

Wegen der Systematik der staatlichen Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 2021) ist eine zuschussträchtige Zeitplanung erforderlich. Das Leitungsnetz soll nach den Standards der Bayerischen Rieswasserversorgung (BRW) saniert und an sie übergeben werden, den Planungsauftrag bis einschließlich Leistungsphase vier erhielt das Ingenieurbüro Eckmeier und Geyer aus Nördlingen. Die Verwaltung wird mit der BRW wegen der Übergabe verhandeln. Außerdem wird die einschlägige Satzung geändert werden müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen