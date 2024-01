Kaminbrand in Niederaltheimer Einfamilienhaus

120 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind zu einem Kaminbrand in Niederaltheim ausgerückt. Sie kontrollierten den Brand und löschten diesen ab. Verletzt wurde niemand.

Am Freitag hat sich um etwa 17.45 Uhr in einem Einfamilienhaus in Niederaltheim ein Kaminbrand ereignet.

Die Feuerwehr kontrollierte den Brand und löschte diesen ab. Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es dem Polizeibericht zufolge nicht.

Mit etwa 120 Einsatzkräften waren die Feuerwehren aus Nördlingen, Reimlingen, Ederheim, Hohenaltheim und Niederaltheim vor Ort. (AZ)