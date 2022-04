Polizei sucht wichtigen Zeugen nach Unfall bei Hohenaltheim

Trotz abgebrochenem Überholvorgang kommt es zwischen Reimlingen und Hohenaltheim zu einem Unfall. Ein Lkw-Fahrer wird nun als Zeuge gesucht.

Zwischen Reimlingen und Hohenaltheim hat sich am Montagmorgen gegen 7 Uhr ein Unfall ereignet. Eine 43-Jährige versuchte auf der Staatsstraße 2212 einen Lastwagen in Richtung Hohenaltheim zu überholen, musste den Vorgang allerdings aufgrund eines entgegenkommenden Autos abbrechen. Zwar konnte die Frau noch rechtzeitig wieder auf ihre Fahrbahnseite zurück auf ihre Spur, allerdings begann der 48-jährige Autofahrer aus dem Gegenverkehr bereits auszuweichen und überfuhr dabei einen Begrenzungspfeiler. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Polizei bittet den Lkw-Fahrer, der Zeuge zu diesem Unfall ist, sich bei der Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)