Vorfahrt übersehen: Motorradfahrer muss nach Unfall in Krankenhaus

Ein Autofahrer übersieht laut Polizei einen Motorradfahrer bei Hohenaltheim. Bei der Kollision erleidet der 65-Jährige ein Halswirbelschleudertrauma.

Ein Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in Hohenaltheim ereignet. Ein 68-jähriger Autofahrer übersah laut Polizeibericht einen auf der Staatsstraße 2212 fahrenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der Autofahrer war gegen 14.40 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Hohenaltheim nach Niederaltheim unterwegs und bog dann nach links auf die Staatsstraße 2212 in Richtung Reimlingen ab.

Als er mit rund einer halben Fahrzeuglänge schon eingebogen war, habe er das in Fahrtrichtung Hohenaltheim herannahende Motorrad gesehen. Doch den Zusammenstoß habe er nicht mehr vermeiden können, der 65-jährige Motorradfahrer stürzte von der Maschine.

Hierbei zog er sich ein Halswirbelschleudertrauma zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Nördlinger Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Während am Pkw nur geringer Schaden von einigen hundert Euro entstand, beträgt der Schaden am Motorrad rund 2500 Euro. (AZ)

