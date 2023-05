Zu schnell im Kreisverkehr: Autofahrer gerät von der Fahrbahn ab

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend in Hohenaltheim von der Fahrbahn abgekommen. Fahrer und Beifahrerin verletzen sich leicht. Es entsteht ein hoher Schaden.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der Staatsstraße von Nördlingen kommend in Richtung Hohenaltheim ereignet. Wie die Polizei berichtet kam ein 44-jähriger Autofahrer im Kreisverkehr rechts von der Fahrbahn ab. Er soll die Geschwindigkeit beim Einfahren in den Kreisverkehr nicht angepasst haben. Sowohl der Fahrer als auch seine dreijährige Tochter im Kindersitz verletzten sich leicht. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. (AZ)

