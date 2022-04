Zwei Verletzte und fünfstelliger Schaden bei Unfall in Hohenaltheim

Am Donnerstagnachmittag kam es zwischen Nördlingen und Hohenaltheim zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Außerdem entstand ein fünfstelliger Schaden.

Eine 61-jährige Autofahrerin soll am Donnerstagnachmittag durch ein abgebrochenes Überholmanöver auf der Staatsstraße zwischen Nördlingen und Hohenaltheim einen Unfall verursacht haben. Gegen 16.20 Uhr setzte die Frau nach Angaben der Polizei an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen an, übersah dabei den entgegenkommenden Wagen eines 22-Jährigen, zog aber noch rechtzeitig auf die eigene Fahrbahn zurück.

Staatsstraße bei Hohenaltheim musste bis 18.45 Uhr gesperrt werden

Ein hinter ihr fahrender 56-Jähriger musste daraufhin eine Vollbremsung einlegen, um eine Kollision zu vermeiden, geriet dabei aber ins Schleudern. Dadurch krachte er in den entgegenkommenden 22-Jährigen. Der 56-Jährige erlitt ein Thoraxtrauma und brach sich den Oberschenkel, während sich der 22-Jährige eine Knieverletzung zuzog. Beide mussten im Krankenhaus ärztlich versorgt werden, der 56-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.

Durch den Zusammenprall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die Staatsstraße musste bis 18.45 Uhr gesperrt werden, die Feuerwehren Hohenaltheim, Niederaltheim und Diemantstein waren mit ungefähr 40 Einsatzkräften bei der Bergung und Absperrung tätig. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben