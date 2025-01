Die Bundestagswahl in gut vier Wochen bewegt die Bevölkerung im Ries. Entsprechend groß war das Interesse an einer Wahlveranstaltung in Munzingen, wo am Donnerstagabend rund 130 Bürgerinnen und Bürger ins voll besetzte Gasthaus Lamm gekommen waren, um den CSU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Klaus Holetschek, zu hören.

