Aussichtsplattform am Geotop Lindle für längere Zeit gesperrt

Die Aussichtsplattform im Geotop Lindle ist so stark verwittert, dass sie bis auf Weiteres nicht betreten werden darf.

Die Aussichtsplattform im Erlebnis-Geotop Lindle in Nördlingen-Holheim muss bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen gesperrt bleiben und darf nicht betreten werden. Die vergangenen regenreichen Monate haben die Verwitterung an der Hangkante, an die die Plattform angrenzt, schnell vorangetrieben. Der Geopark Ries und die Stadt Nördlingen haben sich eigenen Angaben zufolge deshalb für eine vorübergehende Komplett-Schließung entschieden und bitten um Beachtung. Die Plattform ist mit Bauzäunen abgeriegelt. Der Weg um das beliebte Erlebnis-Geotop kann ganz normal begangen werden. (AZ)