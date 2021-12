Autofahrerin übersieht Radler: Mann wird im Krankenhaus behandelt

Eine Autofahrerin hat am Dienstag einem Mann bei Holheim die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer erlitt Schürfungen und Prellungen.

Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen, um 5.15 Uhr, bei Holheim ereignet. Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem E-Bike auf der Kreisstraße von Utzmemmingen in Richtung B466. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin bog von Hohlheim kommend nach rechts in Richtung Utzmemmingen ab und übersah dabei laut Polizeibericht den bevorrechtigten Radfahrer.

Der Radfahrer stürzte und wurde im Krankenhaus behandelt

Der Radfahrer stürzte aufgrund des Zusammenstoßes und erlitt Abschürfungen und Prellungen, die im Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro. (AZ)