B466 ist nach Unfall bei Holheim gesperrt

Nach einem Unfall ist die Bundesstraße in Holheim gesperrt. Mehrere Personen wurden verletzt. Der Verkehr auf der Strecke staut sich.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen an der Kreuzung der B466 vor Holheim ereignet. Die Bundesstraße ist derzeit komplett gesperrt, es gibt Stau. Mehrere Personen wurden ersten Angaben nach verletzt und mit dem Hubschrauber oder dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. (AZ)

Weitere Infos in Kürze.