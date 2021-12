Baum in Holheim beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Ein Baum in Holheim ist beschädigt worden. Der Schaden beträgt rund 200 Euro.

Ein Walnussbaum ist vor einigen Wochen im Nördlinger Ortsteil Holheim beschädigt worden. Das betroffene Bäumchen befindet sich am Gartenzaun zur Straße Am Kampf - ursprünglich hatte die Polizei berichtet, dass sich dieser in der Johanniterstraße befindet.

Baum in Holheim wurde beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen

Laut Angaben des Geschädigten soll ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro entstanden sein, schildern die Beamten. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)