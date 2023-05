Das Holheimer Baugebiet könnte noch einen weiteren Bauplatz bekommen

Plus Für das Holheimer Baugebiet geht es ein Stück weit voran – die Pläne werden aber noch einmal etwas verändert. Allerdings ist auch eine nahe Landwirtschaft Thema.

Der Ton war hart, den die Holheimer bei der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr gegenüber den Verantwortlichen der Stadt Nördlingen anschlugen: Beim Baugebiet "Südlich der Kirche" tue sich nichts, ein Bürger sagte damals sogar: "Wenn hier nicht zügig etwas passiert, gehen in Holheim die Lichter aus." Oberbürgermeister David Wittner hielt die vorhandenen, aber nicht genutzten Grundstücke entgegen. Nun wurde ein neuer Bebauungsplan besprochen.

Nach Angaben der Stadt sind die erschlossenen Baugebiete nahezu vollständig bebaut, Eigentümer anderer Grundstücke hätten bei Befragungen keinerlei Verkaufsbereitschaft signalisiert. Im Baugebiet "Südlich der Kirche" gehören der Stadt aber mehrere Grundstücke. Daher hat nun das Planungsbüro Godts mehrere Entwürfe vorgelegt, doch die Mitglieder des Bauausschusses zeigten sich vor allem von einer Variante angetan.