Holheim

18:52 Uhr

Deshalb ist der neue Radweg in Holheim so breit

In Holheim wurde am Freitag ein Radweg eröffnet. Er ist vier Meter breit.

Plus Die Stadt bekommt für die neue Verbindung eine höhere Förderung vom Bund - und hat Glück. Denn Ulrich Lange sagt, die Ampel-Regierung habe die Mittel halbiert.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

In der Nördlinger Stadtpolitik nimmt der Radverkehr im Gegensatz zu früheren Jahren inzwischen einen recht hohen Stellenwert ein. Dies kommt nicht zuletzt in einem entsprechenden Konzept zum Ausdruck, das der Stadtrat 2020 verabschiedet hat. Darin sind verschiedenen Projekte aufgelistet, die abhängig von der jeweiligen Finanzausstattung sukzessive umgesetzt werden sollen. Innerhalb der Stadt, aber auch rund um Nördlingen sind bereits einige Maßnahmen verwirklicht worden.

Jüngstes Beispiel ist der Radweg vom Stadtteil Holheim auf der früheren Straße hoch zum „Kampf“ und weiter zur Alten Bürg, bei dem in den vergangenen Monaten das Teilstück vom Ort bis zur Ederheimer Kreuzung auf vier Metern Breite asphaltiert und ausgebaut wurde. Dieses für einen Radweg eigentlich zu große Ausmaß ist der Tatsache geschuldet, dass die Trasse als Wirtschaftsweg von der Landwirtschaft genutzt werden kann. Oberbürgermeister David Wittner und Mitglieder des Stadtrates trafen sich nach einem Waldbegang am „Kampf“, um das neue Teilstück offiziell seiner Bestimmung zu übergeben. Wittner nannte 400.000 Euro brutto, die dafür ausgegeben werden mussten. Vom Staat seien großzügige Fördermittel aus dem Programm „Stadt und Land“ geflossen, so dass der städtische Anteil relativ überschaubar sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen