Holheim

vor 20 Min.

Die Kirche St. Michael in Holheim erhält eine Reliquie

Bischof Bertram Maier war in Holheim in der Kirche St. Michael und setzte die Altarreliquie bei einem Festgottesdienst ein.

Plus Bischof Bertram Meier setzt bei einem Hochfest in Holheim eine Reliquie in den Altar ein. Wo diese herkommt und wieso der Bischof 2047 wiederkommen will.

Von Matthias Link

Bischof Bertram Meier hat in der Kirche St. Michael in Holheim ein Hochfest zelebriert. Der Anlass hierfür: Die kleine Dorfkirche erhielt eine Reliquie, die im Gottesdienst in den Altar eingesetzt und eingemauert wurde. Rund 50 Gläubige kamen zu der Messe am Mittwochabend.

