Feuerwehr Holheim feiert 150-Jähriges: Welche drei Dinge am Wichtigsten sind

Ein Totengedenken am Freitag, ein Festakt am Samstag und ein Festgottesdienst am Sonntag: Die letzte Feuerwehr im Landkreis Donau-Ries hat in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Die Holheimer verzichteten auf „die große Sause“ und erweiterten ihr jährliches Straßenfest. Mit dabei war natürlich die Patenwehr aus Dirgenheim. Die Freundschaft und Unterstützung zwischen den Wehren besteht schon seit 25 Jahren. Das Besondere: es ist eine grenzüberschreitende Beziehung, Dirgenheim liegt in Baden-Württemberg. Andreas Hopfensitz und Andreas Senz waren vor 25 Jahren die Vorstände der beiden Wehren und kannten sich durch die gemeinsame Arbeit. So kam die Patenschaft zustande, erzählen die Dirgenheimer Florian, Luca, Jonas und Jochen beim Weizenbier im Karussell.

