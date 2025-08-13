Die Feuerwehr Holheim feiert 150-Jähriges: Das ist geboten

Der Aufbau hat begonnen – so kann man es seit ein paar Tagen online bei Instagram lesen. Aber sonst ist es eher ruhig in Holheim. Es fehlt der übliche Rummel um das 150-jährige Jubiläum einer Feuerwehr, der die Rieserinnen und Rieser seit Mai begleitet. Gefeiert werden die 150 Jahre der Holheimer Freiwilligen Feuerwehr aber natürlich trotzdem: mit einem Straßenfest.

Sie hätten sich bewusst für diesen kleineren Rahmen entschieden, sagt Kommandant Eric Siebachmeier am Telefon. Das Straßenfest findet jedes Jahr statt, das kenne man und könne man stemmen. Und in diesem Jahr werde es eben ein wenig größer. Festauftakt ist am Freitag um 17 Uhr mit dem Totengedenken auf dem Friedhof. Danach beginnt das Unterhaltungsprogramm mit einer Schlachtpartie. Der Musikverein Ederheim sorgt für die passende Stimmung.

Feuerwehr Holheim feiert vom 15. bis 17. August

Am Samstag wird die Schlachtpartie ab 17 Uhr fortgesetzt. Zeit, das Jubiläum angemessen zu feiern, ist ab 18 Uhr beim Festakt. Um 21 Uhr beginnt die Partynacht – bei freiem Eintritt. Es spielt die S.O.S.-Band aus Tapfheim. Am Sonntag um 9 Uhr wird der Festgottesdienst in St. Michael in Holheim gefeiert. Kein Festzug, dafür aber ausreichend und sicher auch gutes Essen runden das Jubiläum ab: Frühschoppen ab 10 Uhr, Mittagessen ab 11.30 und zum Abschluss eine Brotzeit um 17 Uhr.