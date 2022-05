Holheim

Holheimer fordern neues Baugebiet: "Sonst gehen die Lichter aus"

Südlich der Kirche ist in Holheim ein Baugebiet geplant. Die Bürger beklagen sich, dass nichts vorwärts geht.

Plus Bei der Bürgerversammlung in Holheim hagelt es Kritik für die Stadtverwaltung. Man werde vernachlässigt, heißt es - und zwar in mehreren Bereichen.

Von Bernd Schied

Teilweise heftige Schelte musste sich die Nördlinger Stadtverwaltung bei der Bürgerversammlung im Gemeindezentrum in Holheim gefallen lassen. Seit Jahren werde der Stadtteil von der Verwaltung vernachlässigt, lautete der allgemeine Tenor. Mit dem neuen Baugebiet „Südlich der Kirche“ gehe nichts vorwärts, die Breitbandversorgung sei in Teilen des Ortes schlecht und die Ortsdurchfahrt befinde sich in einem beklagenswerten Zustand.

