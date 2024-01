Hooverboard fängt in einem Schuppen in Holheim Feuer

Ein Anwohner bringt das Fahrgerät ins Freie. Die Feuerwehren aus Holheim und Reimlingen mussten nur noch den Schuppen belüften.

In Holheim hat sich am Nachmittag des 31. Dezember der Akku eines Hooverboards selbst entzündet. Dieses stand in einem Schuppen, konnte laut Polizei jedoch vom Anwohner noch ins Freie geschafft werden. Es kam somit weder zu einem Gebäude- noch zu einem Personenschaden. Das Hooverboard wurde durch die Anwohner selbst gelöscht. Die aufgerufenen Feuerwehren Holheim und Reimlingen waren mit 25 Mann vor Ort, sie wurden noch zur Belüftung des Schuppens benötigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. (AZ)