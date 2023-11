Holheim

vor 19 Min.

In Holheim gibt es bald neue Bauplätze – aber nicht für Toskanahäuser

Die Stadt Nördlingen möchte südlich der Hohlheimer Kirche St. Michael bis Ende 2025 vierzehn Baugrundstücke anbieten. Das erläuterte der Stadtbaumeister in der jüngsten Bürgerversammlung.

Plus Seit Langem wünschen sich die Bürger im Nördlinger Stadtteil neue Bauplätze. Jetzt sollen bald neue Grundstücke angeboten werden. Ein Problem wurde gelöst.

Von Friedrich Wörlen Artikel anhören Shape

Sehr gut besucht war die Bürgerversammlung in Holheim. Eröffnet wurde sie von Ortssprecher Rudolf Weber. Oberbürgermeister David Wittner freute sich über das rege Interesse der Holheimer und kündigte an, in seiner aktuellen Amtsperiode mindestens drei Serien von Bürgerversammlungen abhalten zu wollen, um den Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie der Verwaltung aufrechtzuerhalten oder zu verstärken.

Der Rathauschef sprach über die Haushalts- und die Wirtschaftslage der Stadt, die Rahmenbedingungen und die laufenden Maßnahmen. Vorsichtiger Optimismus und mutige Zukunftspläne bestimmten das Bild. Zurzeit erlebe man noch Aufholeffekte aus der Coronazeit. Fragezeichen sieht der OB bei den Anforderungen in personeller und sachlicher Hinsicht bei der Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagskinderbetreuung und bei eventuellen Steuererleichterungen für die Wirtschaft, die direkt und indirekt für Belastungen bei der Stadt sorgen werden. In fünf Jahren habe Nördlingen an das gKU, zu dem das Stiftungskrankenhaus gehört, eine Million Euro als Investitionskostenzuschüsse geleistet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen