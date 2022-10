Pkw fährt über der Mittellinie und streift Auto: Scheibe geht zu Bruch

Bei Holheim fährt eine unbekannte Person zu weit in der Mitte und berührt ein anderes Auto. Dort geht die Scheibe der Fahrertür kaputt.

Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich in Holheim ereignet. Am Montagabend befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Pkw die Kreisstraße von Utzmemmingen in Richtung Holheim. Hier kam ihr ein Pkw entgegen, welcher nach Polizeiangaben deutlich über der Mittellinie fuhr.

Dadurch berührten sich beide Fahrzeuge und am Pkw der Geschädigten ging der linke Außenspiegel und die Scheibe der Fahrertüre zu Bruch, wie es im Polizeibericht heißt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Utzmemmingen fort. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)

