Sechs Menschen nach Unfall auf der B466 bei Holheim verletzt

Ein Autofahrer überquert die Bundesstraße von Holheim nach Utzmemmingen und übersieht ein Auto mit fünf Insassen, das auf der B466 fährt.

In Holheim hat sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall mit sechs Verletzten ereignet. Ein Auto, das mit fünf Personen besetzt war, befuhr laut Polizei die Kreisstraße von der Bundesstraße 466 kommend in Richtung Utzmemmingen. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer überquerte die Kreisstraße von Hohlheim kommend in Richtung Nähermemmingen und übersah den bevorrechtigten Pkw. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Pkws und alle Unfallbeteiligten erlitten dadurch leichte Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.500 Euro. (AZ)