Holzkirchen

10:29 Uhr

Mann zieht sich bei Radsturz in Holzkirchen schwere Kopfverletzung zu

Mit einer schweren Kopfverletzung muss am Donnerstag ein 36-jähriger Fahrradfahrer von Wechingen aus in eine Spezialklinik geflogen werden.

Am Donnerstag muss ein 36-Jähriger nach einem Radsturz in Holzkirchen mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.