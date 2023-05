Warum die Kirche in Holzkirchen bis auf Weiteres geschlossen hat

Die Kirche St. Peter und Paul in Holzkirchen muss saniert werden. Die Maßnahme startet mit einem Betretungsverbot. Das alles ist laut dem Pfarrer einschneidend.

Bereits seit nunmehr fünf Jahren bemüht sich der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Holzkirchen um die Sanierung der so pittoresk frei stehenden Wiesenkirche vor den Toren des Wechinger Ortsteils. Bei der letzten Sanierung vor sechs Jahren wurden Schäden am Tragwerk des Dachgebälks festgestellt. Als dann freiwillige Helfer die betreffenden Stellen freigeräumt hatten, wurde auch das Ausmaß der Schäden sichtbar: Die Balkenkonstruktion war und ist stark angegriffen, allein mit der Renovierung der sogenannten Balkenfüße ist es nicht getan. Seitdem wurde intensiv an der Kostenermittlung und vor allem an der Finanzierung des Problems gearbeitet und gehofft, dass man rechtzeitig Abhilfe schaffen könne. Doch die große Feier der Osternacht sollte die letzte Veranstaltung in der Kirche werden.

Denn vor einigen Wochen löste sich ein großes Stück des Deckenputzes und zwang die Kirchengemeinde unter Pfarrer Oliver Georg Hartmann zum Handeln. „Niemand kann die Verantwortung für die Gefährdung, die den Besuchern durch den teilweise lockeren Deckenputz entsteht, übernehmen.“

Die Entscheidung zur Sperrung der Kirche erfolgt schweren Herzens

Eine teilweise Schließung der Kirche ist nicht möglich, sodass man sich schweren Herzens entschloss, die Kirche komplett zu sperren. Gottesdienste und Veranstaltungen finden deshalb bis auf Weiteres im Gemeindehaus statt. „Eine kleine 200-Seelen-Gemeinde wie die unsere kann so einen Schaden nicht allein stemmen“, sagt Pfarrer Hartmann, „obwohl es unglaublich ist, wie viel Eigenleistung jetzt schon von unseren Gemeindemitgliedern erbracht wird.“

Die Kirche in Holzkirchen weist deutlich sichtbare Schäden auf. Foto: Peter Urban

Und er nennt konkrete Zahlen der beantragten Mittel, die anhand eines im Januar 2021 erstellten Gutachtens ermittelt und bei allen relevanten Behörden offiziell gestellt worden sind. Knapp über 500.000 Euro beträgt die derzeitige Kostenaufstellung für die notwendigsten Arbeiten (nur am Tragwerk, nicht im Innenraum), davon stemmt die Kirchengemeinde Holzkirchen einen Eigenanteil von über 119.000 Euro.

Sinkende Mitgliederzahlen erschweren die Sanierung in Holzkirchen

Der evangelischen Landeskirche wurde eine Bedarfszuweisung von 295.000 Euro vorgelegt, weitere Zuschüsse kommen von der Stiftung KirchenBau, dem Bezirk Schwaben, dem Landkreis Donau-Ries, der Kommune selbst und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Zuschüsse Dritter, sprich: Spenden, belaufen sich auf über 90.000 Euro.

Lesen Sie dazu auch

„Für unsere Gemeinde ist St. Peter und Paul eine Frage der Identität, sie gehört zu unserer DNA“, bekräftigt Pfarrer Hartmann, „für uns ist das ein extrem wichtiger Ort der Begegnung und nicht zuletzt eine Landmarke im Donau-Ries.“ Das zeigen auch die Zahlen des Kirchenbesuchs, der laut EKD-Statistik nach wie vor überdurchschnittlich hoch ist.

Das Holzkirchener Gotteshaus muss bis auf weiteres komplett geschlossen werden. Foto: Peter Urban

Letztendlich werden sich die Gesamtkosten der Renovierung mit Innenraum auf wohl bis zu 700.000 Euro summieren, sinkende Mitgliederzahlen und Finanzen engen die Spielräume zusätzlich ein. Oliver Georg Hartmann: „Es liegt in unserer Hand, unserer Kirche in dieser schweren Zeit zu helfen.“

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Am 24. Mai wird in einer Gemeindeversammlung über Ursachen, Kosten und den möglichen Baufortgang informiert werden. Die ganze Gemeinde hofft, dass noch in diesem Jahr mit den Arbeiten begonnen werden kann.