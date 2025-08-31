Hotelgast entfernt Rauchmelder - Feuerwehr rückt aus

Feuerwehr und Rettungskräfte sind am frühen Sonntagmorgen gegen drei Uhr zu einem Hotel in Nördlingen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Nach ersten Ermittlungen hat ein Hotelgast einen Rauchmelder im Zimmer entfernt, um im Zimmer rauchen zu können. Durch eine Alarmmeldung wurden sofort die Feuerwehr sowie die Rettungskräfte verständigt. Glücklicherweise konnte schnell festgestellt werden, dass kein Brand vorlag und niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr kontrollierte das Zimmer und stellte sicher, dass keine Gefahr bestand. Das Hotel weist darauf hin, dass das Entfernen oder Manipulieren von Rauchmeldern eine ernsthafte Sicherheitsgefahr darstellt und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Der Gast muss nun mit hohen Kosten für den Feuerwehreinsatz, sowie mit mehreren hundert Euro Vertragsstrafe für das Entfernen des Rauchmelders rechnen. (AZ)

