Hubschrauber ist am Donnerstag über dem Südries unterwegs

Wer im südlichen Teil des Rieses wohnt, hat am Donnerstagnachmittag möglicherweise einen Hubschrauber gehört. Dieser flog vor allem im Bereich der Gemeinden Mönchsdeggingen, Hohenaltheim und Ederheim. Im Anschluss drehte der Helikopter seine Runde bis nach Oberriffingen im Ostalbkreis.

Auf dem Weg zurück ging es über Schweindorf, Forheim, Bollstadt und Untermagerbein wieder zurück in Richtung Bissingen. Der Hubschrauber war in Donauwörth gestartet, es handelt sich nach Angaben des Portals Flightradar24 um einen Airbus Helikopter des Typs H145. Airbus führt regelmäßig Testflüge in der Region durch. (AZ)