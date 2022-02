Zugelaufene Hündin: Wer vermisst Bärbel?

In Hürnheim wurde am Mittwochabend eine Hündin gefunden. Das Tierheim Nördlingen sucht nun nach der Besitzerin oder dem Besitzer.

Eine Hündin ist am Mittwochabend in Hürnheim beim Niederhaus gefunden worden. Laut Mitteilung des Tierheims in Nördlingen ist sie weder gechippt noch gekennzeichnet. Bis heute hat sich noch niemand wegen der Hündin gemeldet, die den Namen Bärbel bekommen hat. Das Tierheim Nördlingen nimmt unter Telefon 09081/1388 Hinweise entgegen. (AZ)