Patenbitten der Freiwilligen Feuerwehr Hürnheim

Die Freiwillige Feuerwehr Hürnheim feiert vom 4. bis 7. Juli 2025 ihr 150-jähriges Bestehen. Zu einem richtigen Feuerwehrjubiläum gehört natürlich immer auch ein Patenverein. Aus diesem Grund machten sich die Kameraden der Hürnheimer Wehr, begleitet von ihren Festdamen und Schirmherrn Charly Wolfinger zu Fuß auf den Weg nach Ederheim. Am Ortseingang wurden sie bereits von der Nachbarwehr erwartet und gemeinsam marschierte man unter musikalischer Begleitung des Musikvereins Ederheim zum Feuerwehrhaus. Dort angekommen trug der Hürnheimer Festausschuß, knieend auf Holzscheiten, ein selbstgeschriebenes Gedicht als Patenbitten vor. Es folgten einige stimmungsvolle Spiele, die von den Kameraden und Festdamen der Hürnheimer Wehr mit vollem Einsatz und wechselndem Erfolg angegangen wurden. Schließlich erklärte sich die Ederheimer Feuewehr bereit, das Amt des Patenvereins für das 150-jährige Jubiläum zu übernehmen und so die freundschaftliche Tradition der gegenseitigen Patenschaft fortzuführen. Die beiden Kommandanten besiegelten die Zusage per Handschlag. Bei einer ausgiebigen Brotzeit, die die Feuerwehr Hürnheim mitgebracht hatte, ließ man den Abend gemütlich ausklingen. Eröffnet wird das Festwochenende in Hürnheim am Freitag mit Festakt und Bieranstich. Anschließend findet die Flash-Over-Party mit DJ Brandy statt. Am Samstag ist ein Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen geplant. Abends sorgt "Die Bande" für Stimmung. Der Sonntag findet traditionell mit Festgottesdienst und Umzug statt. Abends spielen die "Rieser Lumpen" zur Brotzeit auf. Am Montag kommt dann noch der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder zum politischen Abend nach Hürnheim. Beendet wird das Festwochenende mit einem Großen Zapfenstreich, gespielt von der Festkapelle Musikverein Ederheim

