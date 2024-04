Die Mühlkoppe lebt im Retzenbach

50 Teilnehmer hat eine Exkursion, die im Rahmen der Rieser Kulturtage stattfindet. André Holzinger zeigte die reiche tierische Kleinlebewelt.

Die gewässerkundliche Exkursion zum Retzenbach bei Hürnheim und Schmähingen des Rieser Naturschutzvereines und der Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried fand trotz widriger Wetterverhältnisse mit rund 50 Teilnehmern sehr guten Anklang. André Holzinger erläuterte die Ökologie des rund sechs Kilometer langen Bachlaufes in mehreren Stationen.

Das Kaltgewässer weist an der Sohle eine reiche tierische Kleinlebewelt wie Köcherfliegen- und Eintagsfliegenlarven sowie Bachflohkrebsen auf, die er den interessierten Exkursionsteilnehmern in Fangschalen zeigen konnte. Wertgebend ist die hier vorkommende Natura 2000 Fisch-Zielart, die Mühlkoppe. Die Mühlkoppe oder auch Groppe genannt ist ein am Gewässergrund lebender Kleinfisch, der ein gut strukturiertes Gewässerbett mit Anteil an kiesigem Substrat und Totholzelementen benötigt. Der gut getarnte, am Gewässergrund huschende Fisch ist in sommerkalten Gewässern mit schnell fließenden Gewässerstrecken beheimatet.

Am Retzenbach lieber mit der Sense mähen

Die für ein Gewässer ökologisch sehr wichtigen Gewässerrandstreifen werden zur Stärkung der Biodiversität und zur Vermeidung von Ufererosion gezielt unterhalten. Wichtig ist unter anderem eine schonende Grünpflege mittels der traditionellen Mahd mit Sense. Dabei wird der Erlen- und Weidenaufwuchs erhalten. Das Grüngut wird abgerecht und als Tierfutter verwertet.

