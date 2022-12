Ein besonderer Weihnachtswunsch: Pfarrerin Schedler hofft auf ein Klavier

In der Hürnheimer Kirche fehlt ein Klavier. Gäbe es eines, könnte die Pfarrerin in den Gottesdiensten selbst spielen. Denn Organisten gibt es viel zu wenige.

Die Pfarrerin für Ederheim, Hürnheim und Christgarten legt großen Wert darauf, dass Gottesdienste mit Musik begleitet werden, vorzugsweise natürlich mit Orgelmusik. Doch da im Südries mehrere Organistinnen oder Organisten ausgefallen seien, werde es immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden: "Teilweise herrscht ein regelrechter Konkurrenzkampf unter den Gemeinden, wer wo spielen soll“, meint sie.

Nicht die Orgeln an sich sind das Problem, auch die Kirche in Hürnheim hat sogar eine richtig schöne. "Aber ich kann ja nicht während des Gottesdienstes selbst auf die Empore hetzen“, sagt die Multiinstrumentalistin Karin Schedler scherzhaft, denn sie ist selbst Organistin, kann aber auch Cello, Gitarre und Klavier spielen. "Aber wenn ein Klavier gleich neben dem Altar stünde, würde ich ganz schnell mal rüberhüpfen und das jeweilige Lied anstimmen und begleiten.“

Hürnheimer Pfarrerin ist auf der Suche nach einem Klavier

Freilich kann sich die kleine Pfarrgemeinde in Hürnheim mit gerade mal knapp über 200 Mitgliedern kein Klavier leisten, hat man doch schon mit immens gestiegenen Heizkosten in der kleinen Kirche finanziell über Gebühr zu kämpfen. "Mein größter Wunsch, sozusagen mein Weihnachtswunsch, wäre, dass jemand, der ein Klavier zu Hause nur herumstehen hat und nicht - oder nicht mehr - darauf spielt, es uns als Geschenk oder als Dauerleihgabe überlassen könnte.“

Sowohl in der Kirche in Ederheim als auch in Christgarten steht schon ein Klavier und die Gemeinden haben – nach anfänglichen Widerständen und Bedenken seitens der Kirchenvorstände – gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ihre Pfarrerin den gemeindlichen Chorgesang mit ihrem Spiel unterstützt. Freilich ist das nur eine Notlösung, lieber hätte es die Pfarrerin, wenn sie sich ganz auf ihre eigentliche Aufgabe im Gottesdienst konzentrieren könnte.

Die Kirchengemeinde sucht auch Pianistinnen und Pianisten

Deshalb ergänzt sie ihren Weihnachtswunsch und bittet alle Pianistinnen und Pianisten darüber nachzudenken, ob sie ihre Fähigkeiten nicht auch in der Kirchengemeinde einbringen wollen. "Man braucht keine Angst vor so einem Auftritt zu haben", sagt die Pfarrerin, "wir bilden gerne auch aus oder weiter, übrigens natürlich auch im Orgelspiel." Denn die Orgel, fügt sie noch hinzu, sei ein wirklich faszinierendes Instrument, das großen Spaß mache, zu spielen. Aber im Vordergrund steht ihr Haupt-Weihnachtswunsch, das Klavier für Hürnheim.

"Es sollte natürlich gut klingen und noch stimmbar sein, den Transport und das Stimmen im neuen Bestimmungsort des guten Stückes übernimmt die Kirchengemeinde." Karin Schedler ist gespannt, ob ihre Wünsche erhört werden und freut sich jetzt schon auf entsprechende Angebote unter Telefon 09081/86724 oder per E-Mail an karin.schedler@elkb.de oder pfarramt.ederheim@elkb.de. Der Kirchenvorstand hat es jedenfalls schon genehmigt.