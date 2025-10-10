Mann schlägt Huhn tot und soll fast 5000 Euro Geldstrafe zahlen

Mit den Nachbarn ist es so eine Sache: Manche legen sich mit allen umliegenden Bewohnern an, andere helfen gerne in der Not. Schon länger schwelt offensichtlich ein Streit zwischen Nachbarn in einer Riesgemeinde, der nun vor Gericht landete. Der Grund: Ein Rentner soll ein Huhn erschlagen haben.

Der 85-Jährige erscheint ohne Anwalt vor dem Nördlinger Amtsgericht. Dort steht der Senior, weil er Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hat. Laut Staatsanwalt David Patschorek soll der Mann im April dieses Jahres auf seinem Grundstück in einer Riesgemeinde mit einem Stock derart auf ein Huhn eingeschlagen haben, dass es starb. Mit seiner Tat „wollte er das Huhn maßregeln, dass es sich auf sein Grundstück begeben hat“, schildert der Staatsanwalt. Zwei Kinder, zehn und elf Jahre alt, hätten dies mitangesehen. Daher werde der Mann beschuldigt, ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund getötet und rechtswidrig die Sache eines anderen beschädigt zu haben: ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in Tateinheit mit Sachbeschädigung.

Verhandlung vor dem Nördlinger Amtsgericht: „Warum erschlagen Sie ein Huhn?“

Richter Dr. Christoph Kern will wissen: „Warum erschlagen Sie denn ein Huhn?“, doch der Angeklagte widerspricht, so habe sich das nicht zugetragen. Er sei in seinem Garten gewesen, er habe da gar keinen Stock gehabt, am Baum habe nur etwas Totholz gelegen. Die Kinder seien zudem beim Spielplatz auf der anderen Seite gewesen. „Die Sache stimmt nicht.“

Es entwickelt sich ein intensives Zwiegespräch zwischen Richter Kern und dem Angeklagten. Der Senior streitet die Tat zunächst ab, Richter Kern dagegen macht klar deutlich, dass er das dem Mann nicht glaubt: Beide Kinder hätten bei der Polizei ausgesagt, dass sie die Tat gesehen hätten, Kern liest daraus vor und präsentiert Bilder, die den Mann mit einem Stock und das tote Huhn neben einem Holzhaufen zeigen. Zunächst leugnet der Senior den Vorfall weiter, bis Kern ihm vorrechnet: Aus der Strafe von 4800 Euro aus dem Strafbefehl könnten theoretisch knapp 10.000 Euro werden, wenn er dabei bleibe.

Der Senior gibt schließlich zu: „Es war ein Unglücksfall, ich habe nur eine winzige Rute in der Hand gehabt.“ Seinen Einspruch nimmt er zurück. Der 85-Jährige beklagt sich über jahrzehntelange Auseinandersetzungen, äußert seinen Unmut über die Hecke seiner Nachbarn oder dass bei Wind immer wieder etwas in seinen Garten fliege. Kern fragt, ob das denn so schlimm sei? Wenn aus dem Garten seiner Nachbarin etwas bei ihm lande, bringe er es ihr zurück. Zu all den Streitigkeiten sagt der Richter: „Das müssen Sie mit Ihren Nachbarn klären.“ Seine Nachbarschaft müsse er selbst pflegen, vor Gericht wolle er ihn nicht mehr wiedersehen.