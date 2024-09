Hundebiss beim Joggen: Besitzer kümmert sich nicht

Ein 32-Jähriger ist beim Joggen am Dienstagmorgen von einem Hund gebissen und vom Hundebesitzer im Stich gelassen worden. Laut Polizeibericht joggte der Mann gegen 7.35 Uhr im Bereich Heutal an einem Feldkreuz, südöstlich vom Saubrunnen, als der nicht angeleinte Hund eines Mannes auf ihn zustürmte und ihn in den linken Oberschenkel biss. Der Hund war völlig außer Kontrolle geraten. Bei dem Hund handelt es sich um einen Schäferhund, der auf den Namen „Kira“ hört. Der Hundebesitzer war etwa 70 Jahre alt, hatte graue Haare und war mit einer blauen Jeanshose und einem blau kariertem Hemd bekleidet. Nach der Hundeattacke musste sich der Jogger in ambulante ärztliche Behandlung begeben. Der Hundebesitzer kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Hund oder Hundebesitzer unter Telefon 09081/29560. (AZ)