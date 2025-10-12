Unbekannter bricht Imbisswagen auf - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat einen Streetfood-Anhänger, der in der Nürnber Straße abgestellt war, aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wuchtet der Täter zwischen Freitagabend und Samstagmittag das Vorhängeschloss auf und entwendete die Geldkassette. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf knapp über 100 Euro und der Sachschaden auf etwa 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Tel. 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Imbisswagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geldkassette Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis