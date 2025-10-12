Icon Menü
Imbisswagen-Einbruch Nördlingen: Täter entwendet Geldkassette an Nürnberger Straße

Nördlingen

Unbekannter bricht Imbisswagen auf - Polizei bittet um Hinweise

Täter stiehlt Geldkassette aus aufgebrochenem Imbisswagen in Nördlingen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Einbrecher.
    Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Einbrecher. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat einen Streetfood-Anhänger, der in der Nürnber Straße abgestellt war, aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wuchtet der Täter zwischen Freitagabend und Samstagmittag das Vorhängeschloss auf und entwendete die Geldkassette. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf knapp über 100 Euro und der Sachschaden auf etwa 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Tel. 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

