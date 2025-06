Influencerin auf der Nördlinger Mess‘: Wie eine Kellnerin viral geht

Hunderttausende Menschen verfolgen auf Instagram, wie eine Bierzelt-Bedienung die Nördlinger Mess‘ erlebt: Die Influencer-Kellnerin postet als „celina.psr“ unterhaltsame Videos von ihrem Einsatz in der Festhalle Bayernland der Familie Schöniger auf der Kaiserwiese. Auch auf TikTok ist Celina aktiv. In ihren Beiträgen demonstriert sie etwa anhand ihres Kellnergürtels, was sie beim Bedienen dabei hat, oder zeigt, wie sie einen Fitness-Shake im Bierzelt mischt. Das kommt gut an – zwei Videos von der Mess‘ haben über 200.000 Klicks.

Anna-Lena Schachtner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Influencer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Instagram Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis