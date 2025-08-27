So schnell rechnet sich eine Balkon-Solaranlage

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland wird immer größer. Im zurückliegenden Jahr lag er nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei rund 60 Prozent. Mit beinhaltet sind darin auch die sogenannten Balkonkraftwerke privater Haushalte. Mehr als eine Million sind davon inzwischen registriert – Tendenz steigend. Auch im Landkreis Donau-Ries erfreuen sich die kompakten „Minikraftwerke“ offenbar zunehmender Beliebtheit.

Die Netze ODR, eine Tochtergesellschaft der EnBW ODR, die Ostwürttemberg und auf bayerischer Seite das Ries bis nach Harburg mit Strom versorgt, unterstützt nach eigenen Angaben diese Entwicklung nachhaltig. „Wir begrüßen diesen Boom bei den Photovoltaikanlagen auf den Balkonen ausdrücklich. Es ist ein starkes Signal, dass die Bürgerinnen und Bürger die Energiewende selbst in die Hand nehmen“, betont Geschäftsführer Matthias Steiner. Besonders erfreulich sei, dass auch Mieterinnen und Mieter auf diese Weise klimafreundlichen Strom selbst produzieren können. Steiner hebt die Vorteile der kompakten Solarkraftwerke hervor: Sie seien verhältnismäßig kostengünstig, einfach zu installieren und würden eine Einstiegsmöglichkeit in die eigene Stromversorgung bieten. Außerdem sind sie laut ODR ohne großen bürokratischen Aufwand in Betrieb zu nehmen und darüber hinaus auch wirtschaftlich. Eine Anlage amortisiere sich nach Unternehmensangaben in der Regel nach drei bis fünf Jahren – bei optimaler Ausrichtung sogar noch früher.

Strom vom Balkon: So schnell amortisiert sich die Investition

Unterstützt werden die Balkonkraftwerke vom Staat. Das im vergangenen Jahr beschlossene Solarpaket I habe das Verfahren zusätzlich vereinfacht, sagt Geschäftsführer Steiner. So entfalle beispielsweise eine Anmeldung beim Netzbetreiber. Lediglich bei der Bundesnetzagentur sei eine Registrierung erforderlich. Falls ein Zählerwechsel notwendig sein sollte, übernehme die ODR alle dafür nötigen Schritte, so Steiner weiter. Eine Balkonanlage bestehe in der Regel aus einem oder zwei Solarmodulen, einem Wechselrichter und einem Anschlusskabel für das Hausnetz. Die Einspeiseleistung am Wechselrichter ist Steiner zufolge auf 800 Watt begrenzt. Dieser wandle den produzierten Gleichstrom in Wechselstrom um, der dann direkt in den hauseigenen Stromkreis überführt werde. Aktuell deckten Balkonsolaranlagen rund 1,5 Prozent des Stromverbrauchs privater Haushalte. Nach Expertenmeinung seien bis zu zehn Prozent möglich.

Ein weiterer Vorteil von Solarmodulen an den Balkonen ist, dass sie die Stromnetze nicht belasten. Auf diesem Gebiet hat die Netze ODR momentan bekanntlich nicht unerhebliche Probleme zu meistern. Gerade im Ries sind die Stromleitungen nicht zuletzt durch den rasanten Zubau an PV-Anlagen völlig ausgelastet. Von daher liegt in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt auf dem Ausbau der Netze. Erschwerend hinzu kommen die mitunter jahrelangen Genehmigungsverfahren, sodass die Probleme kurzfristig gar nicht zu lösen sein werden. Dennoch setzt die ODR-Gruppe in den kommenden Jahren auf massive Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Ausweitung der Netzkapazitäten. Wie berichtet, sind dabei Solarparks in einer Größenordnung von 75 Hektar im Bereich der Stadt Nördlingen geplant. Außerdem setzt das Ellwanger Energieunternehmen auf die Windkraft als zweitem Baustein neben der Fotovoltaik. Gegenüber unserer Redaktion sprach ODR-Vorstand Sebastian Maier von Investitionen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro bis 2035 in die regenerativen Energieformen sowie den Netzausbau. Allein an dieser Zahl lässt sich die Dimension der einzelnen Vorhaben ablesen.

Balkon-PV muss beim Netzbetreiber nicht angemeldet werden

Beim Energieversorgungsunternehmen Lechwerke AG (LEW) in Augsburg, deren Netzgebiet den größten Teil des Regierungsbezirkes Schwaben und damit auch den südlichen Teil des Donau-Ries-Kreises umfasst, wird Wert auf die Feststellung gelegt, dass Balkonkraftwerke kein eigenes Geschäftsmodell darstellten, wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion erklärte. Man sei mit dem Thema insofern nicht direkt befasst, weil eine solche Mini-PV-Anlage bis zu einer Modulleistung von 2000 Watt keine gesonderte Anmeldung beim Netzbetreiber benötige. Freilich stehe die LEW potenziellen Nutzern von solchen Anlagen wenn gewünscht für Beratungen zur Verfügung. Der Sprecher wies allerdings darauf hin, dass sie im sogenannten Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur gemeldet werden müssten.