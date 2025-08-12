Inklusives Sportfest des THG und der Hermann-Keßler-Schule

Auch in diesem Schuljahr hat das P-Seminar Sport des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen unter der Leitung von Eva Leister zum Schuljahresende ein inklusives Sportfest für die Schülerinnen und Schüler der Hermann-Keßler-Schule veranstaltet. Trotz des regnerischen Wetters konnte der sportliche Vormittag Ende Juli durch die Nutzung der Hermann-Keßler-Halle im Nördlinger Sportpark in voller Freude stattfinden. Eröffnet wurde das Fest durch eine kurze Ansprache von Oberbürgermeister David Wittner, der den engagierten Schülerinnen und Schülern des THG sowie der Hermann-Keßler-Schule seine Anerkennung aussprach. Im Anschluss sorgten Musik und Tanz für ein energiegeladenes gemeinsames Aufwärmen. Die Kinder und Jugendlichen der Möttinger Schule wurden in verschiedene Riegen eingeteilt, die von den Oberstufenschülerinnen und -schülern des THG betreut wurden. An abwechslungsreichen Stationen wurde geworfen, geklettert, gekegelt, gerutscht und Hindernisse überwunden. Bei der Preisverteilung durfte sich jedes Kind über einen Sachpreis freuen, der durch verschiedene Sponsoren aus der Region ermöglicht wurde. Abschließend gab es auch eine feierliche Siegerehrung mit Urkunden und Medaillen für alle Teilnehmenden.

