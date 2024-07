Sanierung der Alten Egerbrücke in Nördlingen beschlossen: Denkmal bleibt erhalten

Anfang des Jahres wurde in den politischen Gremien der Stadt über ein Bauwerk diskutiert, von dem bis dahin noch nie groß die Rede war. Als es jedoch darum ging, die historische Brücke über die Eger an der Neumühle wegen ihres schlechten Bauzustandes möglicherweise abzureißen, meldeten sich zahlreiche Nördlingerinnen und Nördlinger zu Wort. Abreißen? Auf keinen Fall, meinten viele und wandten sich nicht zuletzt an Oberbürgermeister David Wittner mit der Bitte, sich für deren Erhalt einzusetzen.

