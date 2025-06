Immobilienunternehmen insolvent: Kunden wollen Bauprojekt selbst in die Hand nehmen

Wer derzeit um die eingezäunte Baustelle des Wohnprojektes Klosterhof 16 in Kirchheim läuft, dem kommt spontan der Begriff „Bauruine“ in den Sinn. Seit gut zwei Jahren tut sich nämlich nichts auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei der historischen Zisterzienserinnenabtei am Rand des Rieses, wo 36 barrierefreie Wohneinheiten wieder neues Leben in ein altes Gemäuer bringen sollen. Anfangs galt es als Vorzeigeprojekt, um dem Wohnraumbedarf auch in den ländlichen Regionen nachzukommen. Unterdessen gibt es wieder Hoffnung, das Vorhaben zu Ende zu bringen.

